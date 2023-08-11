В МИД РФ заявили, что оставшиеся иностранные фирмы могут получить поддержку властей

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости заявил, что оставшиеся в РФ иностранные компании могут рассчитывать на поддержку властей.

Бердичевский отметил, ссылаясь на данные Bloomberg, что оставшиеся в РФ иностранные компании смогли значительно улучшить свои финансовые показатели.

«Дело здесь не только в снижении уровня конкуренции из-за ушедших компаний. Это также еще одно подтверждение сохраняющейся свободы предпринимательской деятельности в нашей стране для компаний любого происхождения», — поделился дипломат.

Он добавил, что западным компаниям не стоит бояться спекуляций вокруг якобы неминуемой национализации их активов.

До этого Биричевский говорил, что заявления западных стран о том, что в России неминуема национализация активов иностранных компаний — спекуляции и часть санкционного давления.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.