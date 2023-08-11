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Вузы Москвы и Санкт-Петербурга повысили стоимость обучения в 2023 году

«Ведомости»: вузы Москвы и Петербурга повысили стоимость обучения на 12%

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Ведущие вузы России в 2023/24 учебном году повысили стоимость обучения в среднем на 12%. Об этом сообщает газета «Ведомости» на основе данных лучших вузов Москвы и Санкт-Петербурга по версии рейтингового агентства RAEX.

Заметно подорожало обучение в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В последнем вузе, как выяснила газета, стоимость обучения по отдельным программам увеличилась на 18–22%. В частности, обучением по программам «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» теперь стоит 340 тыс. рублей, в прошлом году речь шла о 286 тыс.

В РАНХиГС цены выросли до 12% на отдельные направления. Например, направления «экономика и управление бизнесом» и «мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» обойдутся в 460 тыс. рублей (ранее — 410 тыс. рублей).

В СПбГУ стоимость обучения увеличилась до 11%. В частности, «Программная инженерия» подорожала на 11% до 335 тыс. рублей.

ВШЭ в основном не повысила цены. Выросла стоимость на обучение по направлению «международный бизнес» – 1 млн рублей, «менеджмент» — 770 тыс. рублей, «прикладная математика и информатика» – 730 000 рублей, «реклама и связи с общественностью» – 730 тыс. руб.

МГИМО совсем не менял цены на обучение, а СПбПУ поднял стоимость в среднем на 4%.

В мае сообщалось, что Минобрнауки РФ рекомендовало вузам снизить стоимость обучения для студентов - участников российской специальной военной операции на Украине или членов их семей.

Ранее россияне назвали наиболее подходящие для образования европейские страны.

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