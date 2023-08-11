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Сделка по продаже магазинов Decathlon в России еще не завершена

РИА Новости: сделка по продаже Decathlon в России не завершена, идут переговоры

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Global Look Press

Переговоры по продаже магазинов французской сети Decathlon в России еще ведутся, сделка не завершена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге РФ.

«Сделка по выкупу Decathlon еще не закрыта, стороны находятся в процессе переговоров», — сказал источник агентства.

Как сообщил источник в министерстве, дата открытия магазинов сети под новым названием появится позже.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что бывшие магазины французской сети спортивных товаров Decathlon откроются в России в октябре 2023 года. Как сообщал статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, активы Decathlon в России купит владелец франшизы Mango. Компания АРМ, владеющая франшизой, приобретает все 35 российских магазинов и один склад Decathlon.

Ранее стали известны потенциальные покупатели активов Decathlon в России.

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