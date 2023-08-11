В МИД заявили о возможном расширении газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что тройственный газовый союз Российской Федерации, Узбекистана и Казахстана может быть расширен, передает РИА Новости.

«Не исключаем возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере», — сказал он.

По словам дипломата, интерес к этому союзу проявляют другие страны.

Он отметил, что Россия «открыта к подобному сотрудничеству при том понимании, что оно должно быть взаимовыгодным и конструктивным, учитывающим позиции всех участников».

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле в конце ноября прошлого года обсуждали создание тройственного союза в газовой сфере с участием Узбекистана. Цель союза – координация действий по транспортировке газа из России на территориях Казахстана и Узбекистана. 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что странам удалось продвинуться в обсуждении идеи союза. Он отметил, что «когда стороны договариваются и об условиях транзита, и об условиях цены, если всех все устраивает, то выигрывают все».

Ранее Путин назвал астрономическими запасы газа на месторождениях «Газпрома».