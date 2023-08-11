Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вучич высказался о стойкости российской экономики

Президент Сербии Вучич отметил стойкость экономики России

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Happy TV, что экономика России показывает такой уровень силы, которого никто не ожидал.

«Люди говорят: «Посмотрите на (российскую) экономику, посмотрите, как ослаб рубль за этот год с небольшим». Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал», — сказал глава сербского государства.

По его словам, РФ «готовилась» к санкциям.

«Готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — отметил лидер Сербии.

Ранее Вучич заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции из-за своих моральных принципов.

До этого он говорил, что Запад требует от Сербии ввести санкции против России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях