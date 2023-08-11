Вучич высказался о стойкости российской экономики

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире телеканала Happy TV, что экономика России показывает такой уровень силы, которого никто не ожидал.

«Люди говорят: «Посмотрите на (российскую) экономику, посмотрите, как ослаб рубль за этот год с небольшим». Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал», — сказал глава сербского государства.

По его словам, РФ «готовилась» к санкциям.

«Готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту», — отметил лидер Сербии.

Ранее Вучич заявил, что его страна не будет вводить антироссийские санкции из-за своих моральных принципов.

До этого он говорил, что Запад требует от Сербии ввести санкции против России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.