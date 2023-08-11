ФАС начала проверять рост цен на мясо у производителей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку обоснованности роста цен мяса у производителей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на участников совещания в Минсельхозе.

На заседании в Минсельхозе начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко сообщила, что вопрос цен на курицу и свинину обсуждался и внутри ведомства.

По результатам обсуждения ФАС направила группе «Черкизово» и «двум другим крупным участникам рынка» (Мирочиненко не уточнила каким) запрос, в котором требуется информация о себестоимости и оптово-отпускных ценах на продукцию, а также обоснование причин повышения стоимости. Запрос в «Черкизово» объяснялся доминирующего положения, так как компания отчиталась ФАС о росте цен более чем на 5%.

ФАС проанализирует ответы и сделает вывод об объективности роста цен и необходимости мер антимонопльного регулирования.

10 августа Федеральная антимонопольная служба разрешила компании «Радио Реклама НН» купить торговые сети Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский прокомментировал рост цен на бензин в России.