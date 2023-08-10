Назван общий объем запрошенных Байденом у конгресса средств для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден дополнительно попросил у конгресса США $40 млрд, более половины из них предназначается для оборонной помощи Украине. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, прикрепляя соответствующий документ.

«Общий объем запрошенных Байденом у конгресса дополнительных средств составляет $40 млрд», — указывается в заявлении.

Согласно прикрепленной таблице, свыше половины этой суммы запрошено в качестве военной помощи Киеву.

До этого Байден направил запрос в конгресс США о направлении $13,1 млрд дополнительно в качестве оборонной помощи Украине.

В свою очередь, конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявляла, что американское правительство во главе с лидером страны обязано прекратить тратить бюджетные средства на Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.