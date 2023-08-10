Банк «Ренессанс кредит» вводит новую комиссию с 16 августа

Банк «Ренессанс кредит» с 16 августа начнет взимать комиссию за внесение через кассы наличной валюты на сумму более 10 тыс. долларов или евро в день. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на опубликованные банком материалы.

В кол-центре кредитной организации агентству сказали, что сейчас комиссия за внесение наличных долларов и евро не взимается.

Ряд кредитных организаций в России уже ввели аналогичные комиссии.

Ситибанк с 15 августа вводит сбор в 5% от суммы операции за внесение наличных долларов и евро через кассы банка. В июне «Тинькофф Банк» установил комиссию в размере 1% за внесение долларов и евро через собственные банкоматы и сервисы, а уже в июле увеличил ее до 4–10%. Если на счет вносится валюта, которая не соответствует валюте счета, ее конвертируют по установленному курсу, банк при этом не берет комиссию. «Цифра банк» с 31 июля ввел комиссию на уровне 2,5% от суммы взноса за пополнение счетов наличными в иностранной валюте через свои банкоматы и кассы.

«Банк Интеза» с 1 августа взимает 5% за пополнение счета до 100 тыс. долларов или евро. При зачислении суммы выше этой планки сбор составляет 10%. «Райффайзенбанк» еще с 1 февраля перестал принимать в банкоматах наличные доллары и евро. А с 1 августа у клиентов нет возможности вносить наличные евро и доллары через кассы банка. Экспобанк ввел комиссию 2% при зачислении наличных долларов и евро на счета, которые будут открыты с 10 августа.

Это связано с желанием банков ограничить объемы американской и европейской валют на счетах клиентов, отмечал в финансовый маркетплейс «Сравни.ру». Банки под санкциями ограничены в операциях с долларами и евро, поэтому инвалюта им в принципе не особо нужна, объясняли там.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как сейчас работают переводы по номеру телефона за границу.