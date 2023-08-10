Выпускник акселератора Sber500 привлек 1,5 млн долларов инвестиций

Онлайн-платформа для цифровизации медицинских исследований и диагностики Rosmed закрыла раунд A, получив $1,5 млн инвестиций от международной инвестиционной компании, рассказали в пресс-службе Сбербанка. Rosmed — выпускник 3-го набора акселератора Sber500.

Привлеченные средства позволили стартапу открыть офисы в Казахстане и Израиле, получить новые контракты и запустить международный бренд One Health.

В 2023–2024 годах компания также планирует выйти на рынки других стран и привлечь дополнительные инвестиции в раунде В.

По словам управляющего директора по работе со стартапами Сбербанка Натальи Магидей, успех выпускников Sber500 показывает, что программа, нацеленная на поступательное развитие стартапов, эффективна.

«Мы поздравляем команду Rosmed с очередным достижением и желаем дальнейшего роста как внутри страны, так и на международной арене. Для меня это всегда радость и гордость — наблюдать, как стартап динамично проходит последующие стадии развития, реализует свой потенциал и превращается в зрелую компанию, которая начинает оказывать существенное влияние на рынок в своей сфере», — сказала Магидей.

Медицинская онлайн-платформа Rosmed.Info на основе искусственного интеллекта создана для сбора и анализа медицинской информации.

Платформа содержит регистры пациентов, программы лабораторной диагностики с доступом к результатам анализов в режиме реального времени, социальную сеть, связывающую врачей и пациентов. К платформе уже подключено более 6 тыс. врачей из более чем 1 тыс. медицинских учреждений со всей России.

Полученные в А-раунде инвестиции были направлены на создание системы поддержки принятия врачебных решений, которая интегрирована в медицинскую экосистему и помогает врачам принимать верные решения по таким терапевтическим направлениям, как атопический дерматит, рассеянный склероз, глухота, а также прогнозировать эффективность метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) еще до его выполнения.

Напомним, акселератор Sber500 стартовал в 2018 году. Он основан на синергии возможностей Сбера, а также опыта зарубежных предпринимателей и экспертов.

Ранее сообщалось, что на научную премию Сбера номинированы 92 ученых.