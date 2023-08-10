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Экономист рассказала о влиянии ограничения американских инвестиций в Китай

Экономист Беленькая: ограничение инвестиций США в Китай усилит напряженность

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«Газета.Ru»

Ограничение инвестиций в технологическую отрасль Китая со стороны США усилит напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Такое мнение выразила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая в беседе с газетой «Известия».

9 августа президентом США Джо Байденом был подписан указ, который ограничивает американские инвестиции в технологическую отрасль КНР, в том числе в разработку в Китае полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. Представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что Пекин разочарован данным решением.

Как отметила эксперт, это уже далеко не первое ограничение доступа Китая к технологиям и инвестициям США. Вашингтон также убеждает своих союзников присоединиться к таким ограничениям.

Согласно заявлению американского Минфина, ограничения относятся к будущим инвестициям, а не к действующим. По ее мнению, такие шаги могут замедлить технологическое развитие Китая по наиболее передовым направлениям, но вряд ли его остановят.

«И, конечно, они усилят напряженность в отношениях между крупнейшими экономиками мира — МИД Китая уже «выразил серьезное недовольство» принятыми мерами и призвал к переговорам», — добавила Беленькая.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

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