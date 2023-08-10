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Эксперт рассказал о влиянии ЧП во Франции и Турции на стоимость зерна

Данильцев: ЧП с зернохранилищами в Турции и Франции могут повлиять на цену зерна

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Александр Гальперин/РИА Новости

Возгорание в зернохранилище во Франции и взрыв зерновой пыли в порту Дериндже в Турции могут отразиться на ценах на зерно. Такое мнение высказал директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев в беседе с RT.

«Фьючерсные цены могут несколько среагировать», — сказал эксперт, отметив, что это может быть существенным, если ключевой логистический пункт надолго выбыл из строя.

По его мнению, это не единственные точки и эффект может быть временным. Он считает, что некоторые контракты могут быть нарушены, но это не длительный эффект.

Данильцев подчеркнул, что обычно биржа реагирует на подобные события, так как информацией пользуются спекулянты, однако в масштабах длительного времени это не произойдет.

До этого стало известно, что на западе Франции загорелось зернохранилище недалеко от торгового порта Ла-Рошель. Взрыв у турецкого порта Дериндже прогремел в момент загрузки судна с зерном 7 августа. Как сообщал мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын, повреждены 13 из 16 элеваторов.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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