Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о сокращении экспорта российского СПГ

Kpler: в июле экспорт российского СПГ сократился на 11,2% из-за ремонтных работ

close
100%
Depositphotos

Данные Kpler показывают, что в июле 2023 года экспорт российского СПГ сократился на 11,2% по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сообщает «Ъ».

Объем экспорта российского СПГ в июле 2023 года при этом составил 2 млн т. При этом в совокупности за семь месяцев 2023 года экспорт СПГ из РФ сократился на 3,5% и составил 18,46 млн т.

Сокращение экспорта связывают с плановыми ремонтными работами на заводах по сжижению газа «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», которые были сокращены в 2022 году из-за роста цен на газ.

Ранее издание Ouest-France сообщило, что Европа продолжает покупать СПГ из РФ, несмотря на желание отказаться от него.

По данным издания, несколько стран – участников ЕС, в том числе Венгрия и Австрия, не захотели поддерживать ограничения в отношении российского топлива. Отмечается, что у этих стран не было выбора, так как их зависимость от газа из России была одной из самых значительных в Европе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях