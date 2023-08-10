Стало известно о сокращении экспорта российского СПГ

Данные Kpler показывают, что в июле 2023 года экспорт российского СПГ сократился на 11,2% по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сообщает «Ъ».

Объем экспорта российского СПГ в июле 2023 года при этом составил 2 млн т. При этом в совокупности за семь месяцев 2023 года экспорт СПГ из РФ сократился на 3,5% и составил 18,46 млн т.

Сокращение экспорта связывают с плановыми ремонтными работами на заводах по сжижению газа «Ямал СПГ» и «Сахалин-2», которые были сокращены в 2022 году из-за роста цен на газ.

Ранее издание Ouest-France сообщило, что Европа продолжает покупать СПГ из РФ, несмотря на желание отказаться от него.

По данным издания, несколько стран – участников ЕС, в том числе Венгрия и Австрия, не захотели поддерживать ограничения в отношении российского топлива. Отмечается, что у этих стран не было выбора, так как их зависимость от газа из России была одной из самых значительных в Европе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.