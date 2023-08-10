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В России производство мороженого увеличилось вдвое

«Известия»: производство мороженого в России выросло в два раза

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Christinne Muschi/Global Look Press

Производство мороженого в России во втором квартале 2023 года составило 188 млн кг, что на 88% больше по сравнению с первым кварталом (99,53 млн кг). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные государственной системы маркировки «Честный знак».

По данным оператора системы, рост производства обусловлен аномально теплой погодой этим летом, стабилизацией цен на упаковку и снижением стоимости сырого молока.

Кроме того, производство мороженого во втором квартале выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было выпущено 148 млн кг.

Наибольший объем мороженого во втором квартале 2023 года произведен в Центральном (33%) и Приволжском (21%) федеральных округах. Наименьшие показатели отмечены в Северо-Кавказском (2,3%) и Дальневосточном (1,5%) округах.

Также изменилась структура производства мороженого в пользу рожков и других форматов. Доля классических стаканчиков снизилась с 43% до 40%, эскимо — с 27% до 25%.

Средняя цена на мороженое в России во втором квартале 2023 года составила 635 рублей за 1 кг.

В начале августа стало известно о снижении в РФ цен на молочные продукты.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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