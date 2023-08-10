В России зафиксирован рекордный рост производства мяса утки за три года

За последние три года производство утиного мяса в России увеличилось в 3,1 раза — с 13,7 тыс. тонн в 2020 году до 35,5 тыс. тонн в 2022-м. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитического центра BusinesStat.

По словам экспертов, росту производства способствовал запуск крупных птицефабрик. В результате цена на утиное мясо снизилась, а спрос вырос. Однако потребление утки в России пока остается низким — всего 50 грамм в год на человека. Для сравнения, в Китае этот показатель составляет более 2 кг.

«Рынок производства утки достиг рекордных объемов и продолжит показывать существенный рост», — прогнозируют аналитики ROIF Expert.

По словам экспертов, несмотря на активный рост производства в последние годы, утку по-прежнему рассматривают как деликатес к праздничному столу. «Культура потребления утки в России сейчас событийная, объемы продаж традиционно растут на праздники», — рассказала изданию представитель «Дамате» Дарья Лащенко.

Производители надеются, что со временем утка перейдет в разряд повседневных продуктов. Однако помешать дальнейшему росту могут проблемы с поставками импортного селекционного материала. По словам главы «Русского поля» Антона Романова, страна на 100% зависит от завоза родительского поголовья из-за рубежа, отмечает Forbes.

В начале августа «Коммерсантъ» спрогнозировал рост цен на мясо индейки.

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