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В России сократилось количество компаний, предлагающих корпоративные пенсии

«Ъ»: российские компании все реже предлагают сотрудникам корпоративные пенсии

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Depositphotos

За десять лет число российских компаний, предлагающих сотрудникам корпоративные пенсионные программы (КПП), сократилось на 6 процентных пунктов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования, проведенного консалтинговой компанией «Технологии доверия».

В опросе приняли участие более 100 предприятий из разных отраслей. Если в 2014 году доля компаний, где были внедрены КПП, составляла 39%, то сейчас этот показатель снизился до 33%. При этом 12% опрошенных планируют запустить корпоративные пенсионные программы в будущем.

«Тренд будут задавать крупные российские компании. Если у них будет возможность повышать зарплаты и премии и одновременно дополнять корпоративный пакет пенсионной программой, достигая поставленных целей по социальной ответственности и финансовому благополучию сотрудников, то пенсионные программы будут и дальше развиваться»,— отметила налоговый партнер «Технологий доверия» Карина Худенко.

По словам экспертов, от КПП в последние годы отказывались в первую очередь небольшие региональные предприятия. Причиной называют растущие финансовые расходы на фоне других приоритетных статей затрат.

В большинстве компаний в корпоративных пенсионных программах могут участвовать сотрудники со стажем от 3 до 5 лет. Средний возраст участников составляет 40-50 лет.

Главными целями внедрения КПП респонденты называли удержание персонала, формирование имиджа ответственного работодателя и поддержку уходящих на пенсию сотрудников.

Недавно замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева, рассказала, кто в России может претендовать на высокую пенсию.

Ранее российские пенсионеры признались в желании работать до конца жизни.

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