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В Госдуме предложили государственное регулирование цен на такси

Депутат Госдумы Арефьев заявил о необходимости госрегулирования цен на такси

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Мария Девахина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести государственное регулирование стоимости поездок на такси, сообщает «Лента.ру».

По словам депутата, рынок самостоятельно не в состоянии сформировать ценовую политику, которая отвечает потребностям граждан. Арефьев считает, что государство должно принимать меры по удержанию цен на приемлемом уровне, а не быть сторонним наблюдателем в рыночной экономике.

Парламентарий отметил, что до последнего времени поездки на такси не были очень дорогими. Однако рост цен на топливо, горюче-смазочные материалы, автомобили в итоге привел к увеличению тарифов для пассажиров.

Арефьев уверен в том, что правительству необходимо влиять на факторы, косвенно воздействующие на ценообразование на рынке такси. В частности, парламентарий предложил ликвидировать таможенные пошлины на ввоз автомобилей, что приведет к уменьшению их стоимости, а значит и скажется в лучшую сторону на ценах поездок на такси.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявил, что цены на поездки в такси для россиян можно уменьшить, если снизить стоимость бензина или зарплату таксистов.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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