Минимальный набор российского школьника стоит почти 10 тыс. рублей

Минимальный набор российского школьника обойдется родителям почти в 10 тыс. рублей, сообщает, ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс», газета «Известия».

В минимальный набор входят пенал, дневник, набор карандашей и ручек, тетради, школьная форма и туфли. Его стоимость в начале августа составляет 9500 рублей. За год средняя стоимость такого набора увеличилась на 27%. Так цена канцелярских принадлежностей поднялась до 1260 рублей, а школьной формы — до 2915 рублей. Если не включать в набор школьника форму и туфли, то он обойдется примерно в 6 тыс. рублей. В случае, если добавить к этому набору рюкзак, кроссовки и более широкий набор канцелярских товаров, то его стоимость может достигнуть 22 тыс. рублей.

По данным «Яндекс Маркет», сообщает издание, для того, чтобы обеспечить необходимыми вещами ребенка к школе, 50% опрошенных матерей и 35% отцов заявили о необходимости перераспределения семейных доходов, 30% родителей вынуждены экономить на себе, а 40% заранее откладывают средства на подготовку ребенка к сентябрю.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил идею создания перечня школьных товаров и принадлежностей, которые были бы доступны родителям по минимальной цене или в рамках социальной помощи.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.