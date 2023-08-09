Названа сумма потерь страховщиков от стихийных бедствий в 2023 году

Потери страховых компаний от стихийных бедствий в первой половине 2023 года стали самыми высокими за этот период с 2011-го года и превысили $50 млрд. Данные приводит газета Financial Times, ссылаясь на данные швейцарской перестраховочной компании Swiss Re.

«Влияние изменения климата уже может быть заметно по ряду угроз, таких как аномальная жара, засухи, наводнения и экстремальные выпадения осадков», — заявил главный экономист Swiss Re Жером Жан Хегели.

Он отметил, что две трети потерь пришлось на ущерб, который вызван конвективными штормами с сильными дождями и ветром, а также резким перепадом температур. По его словам, в период с января по конец июня эти природные аномалии обошлись страховщикам в $35 млрд, хотя за последнее десять лет ущерб от них в среднем составлял около $18 млрд в год.

Еще одним важным фактором были названы наводнения в Новой Зеландии и Европе.

По данным авторов статьи, общий объем мировых экономических потерь, с учетом случаев, когда не задействовались страховые компании, составил за первые полгода $120 млрд. Отмечается, что большая доля ущерба пришлась на землетрясения в Турции и Сирии в феврале 2023 года.

Палеоклиматологи из Института физики атмосферы Китайской академии наук в ходе исследования нашли свидетельства прямой связи между ростом концентрации углекислого газа в атмосфере и увеличением числа штормов.

Ранее климатологи заявили об увеличении погодных аномалий в России из-за глобального потепления.