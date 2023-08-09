Годовая инфляция в России в июле ускорилась

Инфляция в России в годовом выражении на 7 августа ускорилась до 4,43% с 4,42% неделей ранее. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на обзор Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По данным министерства, на неделе с 1 по 7 августа 2023 года рост цен практически отсутствовал (0,01%). Но неделей ранее, с 25 по 31 июля, составил 0,13%.

«Год к году инфляция сохранилась практически на уровне предыдущей недели, составив 4,43%», — говорится в документе.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития, инфляция в 2023 году составит 5,3%.

31 июля Центробанк РФ сделал прогноз, что в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции будет и дальше увеличиваться.

До этого Банк России прогнозировал ускорение инфляции с июньских 3,25% в ближайшие месяцы. Экономисты предсказали, что в 2023 году инфляция составит 4,5-6,5%, а затем вернется к 4%.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.