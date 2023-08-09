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Экономист объяснил, от чего зависит укрепление рубля

Экономист Потапенко: укрепление рубля будет зависеть от визита Путина в Турцию

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Мария Девахина/РИА Новости

Укрепление рубля будет зависеть от результатов визита президента России Владимира Путина в Турцию. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко. 9 августа курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Эксперт отметил, что российская валюта летом вошла в число самых волатильных.

«Дружественных стран нам недостаточно для того, чтобы наращивать объем российского бюджета, рынок маловат, а для его расширения нужны внешнеполитические изменения. Для нас крайне важен визит Путина к Эрдогану по вопросу зерновой сделки. На основании этого станет понятно, как будет развиваться экономика как российская, так и мировая», — пояснил Потапенко.

Он добавил, что закупка юаней также не поможет укреплению рубля, поскольку китайская денежная единица также является волатильной.

9 августа по состоянию на 10:47 мск евро рос на 1,56% — до 107,06 рублей. В то же время доллар прибавлял 0,06%, торгуясь на отметке в 97,16 рублей. Юань при этом поднимался выше 13,5 рублей.

Ранее в России спрогнозировали, что будет с курсом рубля на фоне роста цен на нефть.

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