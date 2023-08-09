Германский концерн E.ON намерен сохранить участие в Nord Stream AG

Немецкая энергетическая компания E.ON намерена сохранить свое участие в консорциуме Nord Stream AG, операторе газопровода Nord Stream. Об этом сообщил немецкому изданию Rheinische Post финансовый директор E.ON Марк Шпикер.

E.ON владеет 15,5% акций Nord Stream AG. Трубопровод Nord Stream, соединяющий Россию и Германию по дну Балтийского моря, был поврежден в результате подрыва в сентябре 2022 года.

«В настоящее время разрабатываются варианты того, как можно осушить трубопровод и защитить его», — сказал Шпикер.

По словам Шпикера, компания ожидает, что цены на энергоносители останутся выше докризисных еще долгое время. Он считает практически невозможным их возвращение к уровню до пандемии и конфликта на Украине в обозримом будущем.

В 2022 году цены на газ в Европе подскочили более чем в 5 раз, достигнув пика около $3,9 тыс. за 1 тыс. кубометров. Стоимость нефти марки Brent в это же время выросла с $50 до $120 за баррель. Рост цен стал следствием санкций против России и сокращения поставок энергоносителей в Европу.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.