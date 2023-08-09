Цена на нефть марки Brent превысила $87

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE превысила $87. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По данным биржи, цена Brent росла на 0,99%, до $87,03 за баррель.

4 августа сообщалось, что стоимость фьючерсного контракта на Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE в четверг в моменте превысила $86,16 за баррель, пробив отметку в $86 впервые c 17 апреля 2023 года.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Министерства промышленности и торговли Индии написали о том, что российский экспорт нефти в Индию в январе – мае 2023 года вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 36,9 млн тонн. За пять месяцев Россия поставила в Индию больше нефти (36,8 млн тонн), чем за весь 2022 год (33,4 млн тонн).

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, комментируя падение курса рубля на торгах Мосбиржи, заявил, что курс рубля ослабился по отношению к доллару на фоне снижения цен на нефть.

Ранее было названо «дно» рубля.