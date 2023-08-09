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Нефть обновила максимумы с апреля на фоне сокращения предложения

Цена Brent превысила $87 за баррель впервые с 13 апреля

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Shutterstock

Cтоимость фьючерсного контракта на Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE в моменте превысила $87,03 (+0,99%) за баррель, пробив отметку в $87 впервые c 13 апреля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре рос на 1,34%, до $83,84 за баррель.

Несмотря на это, 4 августа министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не вносить изменений в уровень квот на добычу нефти, сохраняя текущую политику, направленную на укрепление нефтяного рынка.

Рост цен обусловлен сокращением предложения со стороны крупнейших экспортеров. На этой неделе Саудовская Аравия подтвердила поддержку ограничительных мер ОПЕК+. Королевство продлило дополнительные срезы добычи до конца сентября.

В сентябре Россия уменьшит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки. Эксперты отмечают устойчивый восходящий тренд на рынке нефти, несмотря на риски замедления спроса в Китае.

Дополнительную поддержку ценам оказали ожидания стимулирующих мер для экономики КНР. В то же время запасы сырой нефти в США продолжают расти, сообщает Reuters.

В предыдущий раз цены на нефть преодолевали максимумы в начале августа.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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