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Bloomberg: сеть L`Occitane могут выкупить за $6,5 млрд

Bloomberg: председатель L`Occitane хочет выкупить все акции компании

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google.com/maps

Председатель правления французского производителя косметики L`Occitane Рональд Гейгер планирует стать единоличным владельцем компании, сообщает Bloomberg.

Сейчас Гейгеру принадлежит более 70% акций компаний, но он планирует выкупить оставшиеся. Председатель правления уже привлек необходимые средства для совершения сделки, о которой может быть объявлено в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что французская косметическая компания L'Occitane продала бизнес в России с опционом возвращения.

По информации издания, сделка прошла в июне 2022 года. Стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла €44,5 млн, или 2,9 млрд рублей по курсу Центробанка на эту дату.

Акции компании передали ключевым российским сотрудникам: Ростислав Коваленко получил 31%, Наталья Милехина, Ольга Сабирова и Алексей Шумов — по 23% каждый.

Договоренность сторон предусматривает, что французская компания может провести обратный выкуп акций ежегодно в течение пяти лет, начиная с 3 июня 2025 года.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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