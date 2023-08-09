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Минпромторг заявил о возможном снижении цен на продукты в России

Минпромторг не видит предпосылок для подорожания продуктов в России

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Depositphotos

Минпромторг РФ не видит предпосылок для роста цен на продукты питания в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, вчера этот вопрос обсуждался с коллегами из смежных отраслей. Был сделан вывод, что в текущих условиях нет факторов, которые могли бы привести к повышению цен на продовольственные товары.

Более того, с учетом сезонного снижения спроса, связанного с окончанием отпусков и дачного сезона, стоимость отдельных категорий продукции может даже снизиться. В частности, Евтухов отметил возможное удешевление мясных товаров к осени.

По словам замминистра, текущая ситуация кардинально отличается от начала года, когда наблюдался ажиотажный спрос и инфляционный рост цен из-за неопределенности. Сейчас же на рынке отсутствует дефицит, а потребительская активность снижается.

Эксперты также отмечают, что рост цен на продукты будет сдерживаться из-за увеличения их импорта. Кроме того, производители наращивают выпуск товаров повседневного спроса, чтобы компенсировать уход с рынка ряда западных брендов.

Также в России могут изменить ГОСТ для того, чтобы производители не сокращали количество товаров в упаковках.

Ранее в России резко вырос импорт пива.

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