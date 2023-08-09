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Эксперты назвали способ избежать подорожания суши и роллов

Экономист Корнеев: необходимые для суши и роллов ингредиенты на фоне их подорожания нужно производить в России

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Shutterstock

В России нужно наладить производство всех ингредиентов, необходимых для приготовления суши и роллов, сказал телеканалу «360» экономист Валерий Корнеев на фоне новостей о возможном подорожании продукции.

По его мнению, специалисты из Краснодарского края могут выращивать рис, а флот — добывать морепродукты.

«Надо строить свои собственные предприятия по переработке этой продукции и подготовке ее для поставки в наши рестораны быстрого и обычного питания. У нас на самом деле с этим проблема. С сырьем все хорошо, у нас проблема с подготовкой этих продуктов для использования», — пояснил Корнеев.

С его мнением частично согласен доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Однако он заметил, что производство некоторых продуктов в России будет затратным. В пример он привел отправку флота за тунцом, который обитает вокруг экватора. Его добыча будет стоить слишком дорого. Он предложил разводить в России лосося и семгу, как это делают в других странах.

«Что касается риса. В принципе, нам надо развивать свое собственное производство, потому что рис выращивается в России — в Краснодарском крае в частности, но в недостаточных количествах. В принципе, есть еще места, где можно было бы рис разводить», — сказал Холод.

Эксперт отметил, что причины для роста стоимости суши и роллов есть. Однако лучше, чтобы «эта продукция дорожала в меру инфляции», заключил Холод.

Накануне стало известно, что российские рестораторы, специализирующиеся на блюдах японской кухни, столкнулись с проблемами с поставками основных ингредиентов. Так, цены на популярные в суши и роллах виды рыбы — минтай, сельдь, камбалу — с начала года выросли на 15-50%. Подорожали и российские аналоги — форель и семга. Также на 30% выросла стоимость риса, который является одним из ключевых ингредиентов японской кухни.

Ранее врач рассказала, как правильно хранить суши, чтобы избежать отравления.

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