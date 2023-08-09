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Стоимость поездки на такси в России достигла максимума за 10 лет

Росстат: 1 км поездки в такси в июне 2023-го подорожал до максимума за 10 лет

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Мария Девахина/РИА Новости

Стоимость поездки на такси в России достигла максимального значения за последние 10 лет: в июне она составила 32,53 рубля за 1 км пути. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

С апреля 2021 года услуги такси в стране непрерывно дорожают. При этом за последние десять лет самый большой рост цен — 4,03% — был зафиксирован в первой половине 2023 года.

По словам пресс-секретаря сервиса такси «Максим» Павла Стенникова, в 2023 году стоимость поездки на такси выросла еще сильнее: примерно на 25% в регионах и на 40% в Москве.

Согласно данным сервиса «Чек Индекс», средний чек за услуги такси в России в январе-июне 2023 года составил 435 рублей, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами подорожания называют увеличение стоимости автомобилей, запчастей, техобслуживания и топлива. Также выросли затраты на обслуживание машин и заработная плата водителей на фоне удорожания жизни.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен из-за вступления в силу с 1 сентября нового закона, регулирующего работу такси. Он обязывает водителей приобретать более дорогое ОСАГО для такси и проходить медосмотры за свой счет, отмечает издание.

В Минтрансе считают, что закон не вводит принципиально новых требований к такси, однако эксперты рекомендуют компаниям ответственно подходить к ценообразованию. Пока о снижении стоимости поездок речи не идет.

С начала года в Московской области благодаря нейросети было выявлено более 6 тысяч автомобилей такси, которые не соответствуют региональным стандартам.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

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