Китай после ухудшения внешней торговли сообщил о дефляции, сообщает телеканал CCTV.

Отмечается, что продукты питания подешевели на 1,7%, в то время как услуги подорожали на 1,2%.

В последний раз Китай сталкивался с дефляцией в период мирового кризиса 2008-2009 годов.

Также отмечается, что экспорт в стране в годовом выражении упал на 14,5%, а импорт — на 12,4%.

Ранее сообщалось, что туристическая отрасль Китая переживает глубокий кризис, несмотря на открытие границ в начале 2023 года после почти трехлетней политики «нулевой терпимости» к COVID. Поток иностранных туристов в страну пока очень далек от восстановления.

Всемирный туристический альянс констатировал, что отрасль находится «в состоянии бедствия и депрессии». Причиной резкого спада числа туристов альянс считает трехлетнее закрытие страны от туристов, изменение логистических цепочек, а также простой туристической инфраструктуры.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.