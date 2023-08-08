Стало известно, на сколько подорожал бензин на заправках в Москве

В Москве стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на заправках выросла в среднем на рубль. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

По итогам прошлой недели средневзвешенная цена 92-го бензина в столице увеличилась на 21 копейку, до 50,14 рубля за литр, сообщили в МТА. 95-й бензин на АЗС подорожал на 25 копеек, до 55,57 рубля за литр. По итогам последних четырех недель литр Аи-92 вырос в цене на 97 копеек, Аи-95 — на 1,08 рубля, следует из статистики ассоциации.

На прошлой неделе бензин поднялся в цене на шести сетях АЗС, которые находятся в периметре мониторинга МТА. Больше всего топливо подорожало на заправках «Нефтьмагистрали». Там Аи-92 и Аи-95 выросли в цене сразу на 50 копеек, до 51,77 рубля/л и 57,69 рубля/л соответственно. Меньше всего — на заправках под брендом Teboil. Там Аи-92 и Аи-92 подорожали на 1 копейку и 8 копеек соответственно, до 49,34 рубля/л и 54,55 рубля/л.

Средневзвешенная цена дизельного топлива на заправках выросла на 12 копеек, до 59,25 рубля/л.

В то же время оптовые цены на автомобильный бензин прекратили рост. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, на торгах 8 августа цена 92-го бензина упала на 0,48% до 61,473 рублей за тонну. 95-й поднялся в цене на 0,49%, до 67,714 рублей за тонну, но котировки остаются заметно ниже исторических рекордов прошлой недели, когда они вплотную приблизились к 70 тыс. рублей за тонну. Бензин в России дорожает, так как появилась альтернатива поставок, объяснял руководитель Аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

Ранее в России рассказали, что будет с ценами на бензин осенью.