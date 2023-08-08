Путин разрешил использовать спецсчета в рублях и валюте при продаже сельхозпродукции РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Указ Путина предусматривает механизм экспортной торговли российской сельскохозяйственной продукцией за рубли через специальные счета.

8 августа стало известно, что Путин внесет в Государственную думу проекты поправок в законодательство, которые касаются порядка уведомления Организации Объединенных Наций и Совета Европы в случае введения или прекращения на территории Российской Федерации военного или чрезвычайного положения. Содержание поправок на настоящий момент не разглашается.

Также Путин 8 августа подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными государствами, включая США.

Ранее Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы.