В России оценили идею компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Инициатива компенсировать 30% расходов на аренду жилья нерыночна, попахивает популизмом и ни к чему не приведет. Такое мнение в беседе с «Российской газетой» высказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По словам эксперта, арендодатели понесут огромные потери, и непонятно, как будет компенсироваться эта сумма, потому что расходы на аренду недвижимости предлагается возмещать за счет возврата ранее выплаченного подоходного налога или сокращения ставки для таких семей на время аренды жилья. Семьи смогут снимать субсидированное жилье не для себя, а для третьих лиц, что приведет к увеличению доли черного рынка, считает Остапкович.

Супружеских пар, проживающих в браке больше трех лет, в России большинство, поэтому такую группу населения нельзя причислять к льготной, добавил он. Кроме того, ситуация в целом приведет к перекосу спроса и предложения на рынке аренды.

Предложение о субсидии на аренду жилья до 30% для пар любого возраста, проживших в официальном браке более трех лет, было направлено в правительство и Минстрой РФ риелторской компанией «Этажи». Идея получила поддержку в «Народном фронте».

В июле в России подорожала долгосрочная аренда жилья. Ставки выросли как на однокомнатные, так и на двухкомнатные квартиры. По данным «ЦИАН. Аналитики», на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) снять «однушку» в среднем можно было за 22,5 тыс. рублей в месяц, «двушку» — за 33,4 тыс.

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