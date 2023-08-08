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Экономист призвал ЦБ не угрожать банкам при разработке ипотечного стандарта

Экономист Тосунян: ЦБ должен мотивировать банки при разработке ипотеки, а не угрожать

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк не должен угрожать банковскому сообществу при обсуждении стандартов ипотечного кредитования, а наоборот поощрять и стимулировать финансовые организации. Такое мнение в интервью НСН выразил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян, комментируя заявление директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александра Данилова о том, что регулятор надеется достичь с банками компромисса в разработке ипотечных стандартов, а в противном случае применит «регуляторную дубину».

«Компромисс в том, чтобы показывать стимулы. Чтобы у банков была мотивация, и через стимулы показывать выгодность. Если бы я был регулятором, я бы шел таким путем», — сказал Тосунян.

Центробанк до этого зафиксировал значительное ухудшение качества выданных ипотечных кредитов. Регулятор в аналитическом обзоре за прошлый год подчеркнул, что доля займов с высоким риском соотношения кредита к стоимости залога в сегменте новостроек выросла до рекордных 69% в четвертом квартале 2022 года. Годом ранее показатель был на уровне 43%.

Ранее глава Центробанка высказалась о темпах роста ипотеки в России.

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