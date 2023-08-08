Сбер повысит сумму кредита для ипотеки со льготной ставкой

С 9 августа 2023 года Сбербанк увеличивает максимальную сумму кредита по льготным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека»: с 12 до 15 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и с 6 до 7,5 млн рублей для других регионов России, сообщили в пресс-службе банка.

В компании отмечают, что ставка по программе «Господдержка» составляет от 8% годовых с учетом страхования жизни и здоровья, по «Семейной ипотеке» — 6% годовых.

По словам директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи, ипотека с господдержкой лидирует в выдачах, составляя более 50% ипотеки Сбера.

«Мы сохранили низкие ставки по льготным программам и продолжаем улучшать условия для наших клиентов. Увеличение максимальной суммы кредита позволит покупателям выбирать более просторное и комфортное жилье для всей семьи, не откладывая решение квартирного вопроса», — добавил Лейпи.

Первоначальный взнос — от 15% стоимости объекта недвижимости, срок кредита — до 30 лет.

При этом для лимитов до 12 и 6 млн рублей действует акция на процентные ставки — по «Семейной ипотеке» — от 5,4% годовых, по «Господдержке» — от 7,4% годовых, уточнили в Сбере.

Ранее в Сбере заявили, что зафиксировали рекордный спрос на ипотеку с начала года.