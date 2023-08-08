Россияне набрали рекордный объем кредитов второй месяц подряд

В июле 2023 года банки выдали россиянам кредитов на сумму 1,53 трлн рублей, что стало месячным рекордом за все время ведения соответствующей статистики, следует из данных аналитической компании Frank RG. Об этом пишет РБК. Предыдущий максимум был установлен в июне — 1,47 трлн рублей.

Сумма предоставленных россиянам потребительских кредитов в июле практически не изменилась (665,4 трлн против 663,9 трлн рублей в июне), однако по сравнению с прошлогодним показателем рост составил 54%. В ипотеке рост за июль составил 4% (657,3 млрд против 633,2 млрд рублей в июне), а за год — 91%. Самый заметный рост наблюдается в автокредитовании — плюс 30% за месяц и 186% за год, до 165 млрд рублей. POS-кредитов было выдано на сумму 41,5 млрд рублей, рост за месяц составил 10%.

Директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка РФ Александр Данилов 25 июля отметил высокие темпы розничного кредитования в России и уточнил, что они вызывают беспокойство у регулятора. Банк России опасается закредитованности населения, объяснил Данилов.

ЦБ сдерживает бум розничного кредитования в России, но это пока не мешает новым выдачам. Так, с 1 сентября регулятор увеличит для банков макропруденциальные надбавки по потребительским кредитам (чем больше банк выдает рискованных займов, тем больше он должен откладывать средств в свои резервы. — «Газета.Ru»). Мера коснется всех кредитов с полной стоимостью выше 25% годовых и всех займов для клиентов с предельной долговой нагрузкой (ПДН) выше 50% (тех, кто тратит на обслуживание долгов более половины своих доходов).

Ранее в России зафиксировали полное восстановление кредитования населения.