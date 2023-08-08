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Выдача льготной ипотеки в России достигла исторического максимума

Выдача льготных ипотек во втором квартале в РФ достигла рекордных 920 млрд рублей

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Во втором квартале 2023 года российские банки выдали рекордное количество льготных ипотечных кредитов — почти 190 тысяч на сумму 920 млрд рублей. Как следует из отчета Аналитического центра «ДОМ.РФ», это максимальный результат за всю историю наблюдений на отечественном рынке ипотеки.

Речь идет о таких программах, как «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» и «ИТ-ипотека». Оператором этих программ выступает «ДОМ.РФ».

По данным компании, спрос на ипотеку с господдержкой растет опережающими темпами — на 35% по сравнению с первым кварталом 2023 года. Доля льготных кредитов составила 39% от общего количества выданных ипотек и более половины от их суммарного объема.

В «ДОМ.РФ» отмечают, что несмотря на меры ЦБ по регулированию рынка, направленные на поддержание качества кредитов, спрос на ипотеку остается высоким. В компании прогнозируют, что выдача ипотеки по итогам 2023 года вырастет на 20-30% и достигнет 1,6-1,7 млн кредитов на сумму 6-6,5 трлн рублей.

Недавно стало известно, что Сбербанк последним из крупных банков поднял ставки по ипотеке.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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