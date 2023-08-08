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В России могут резко подорожать суши и роллы

«Ъ»: рестораторы сообщили, что суши и роллы могут вырасти в цене на 25%

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Toru Hanai/Reuters

Российские рестораторы, специализирующиеся на блюдах японской кухни, таких как суши и роллы, столкнулись с проблемами с поставками основных ингредиентов. Речь идет о дефиците и существенном подорожании рыбы, риса, курицы и другой продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным опрошенных «Ъ» игроков рынка, цены на популярные в суши и роллах виды рыбы — минтай, сельдь, камбалу — с начала года выросли на 15-50%. Подорожали и российские аналоги — форель и семга. Если раньше килограмм форели стоил 1,3 тыс. рублей, то теперь ее цена достигла 1,5 тыс. рублей.

Также на 30% выросла стоимость риса, который является одним из ключевых ингредиентов японской кухни. Подорожали и популярные в суши куриные грудки.

В результате, по оценкам рестораторов, стоимость готовых суши и роллов для конечного потребителя может вырасти минимум на 25%. Эксперты прогнозируют, что из-за повышения цен спрос временно снизится, однако в дальнейшем аудитория восстановится.

Причины дефицита и роста цен — западные санкции против России, проблемы с логистикой, а также увеличение спроса на продукцию российских поставщиков.

В начале августа стало известно, что импорт зарубежного пива в РФ увеличился на 35%.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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