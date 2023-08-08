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Bacardi заработала миллионы на алкоголе в России после обещаний уйти

Bacardi ввезла в РФ алкоголь на $169 млн после заявления о заморозке операций

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Shutterstock

Американская компания Bacardi, производитель алкогольных напитков, продолжила вести бизнес в России, несмотря на данные ранее обещания приостановить работу в стране после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, вскоре после начала спецоперации Baccardi заявила о заморозке экспорта и инвестиций в Россию. Однако, по данным российской таможни, компания Bacardi Rus импортировала алкогольную продукцию на $169 млн за последние 12 месяцев.

В частности, в Россию поставлялись водка Grey Goose, джин Bombay Sapphire, ром Bacardi и другие популярные бренды, принадлежащие компании. При этом выручка Bacardi Rus выросла на 8,5% и составила 30 млрд рублей по итогам прошлого года.

WSJ отмечает, что, несмотря на уход ряда западных брендов с российского рынка, Bacardi сумела нарастить продажи и прибыль, воспользовавшись освободившейся нишей. Компания проигнорировала собственные обещания и продолжила вести бизнес в России.

В марте FT сообщила, что уход с рынка РФ иностранных компаний может занять больше времени, чем ожидалось.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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