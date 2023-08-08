Экс-министр экономики РФ рассказал о перспективах отмены антироссийских санкций

Антироссийские санкции не будут полностью сняты сразу после завершения специальной военной операции на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

По словам Нечаева, хотя санкции в ближайшее время отменены не будут, западный бизнес, заинтересованный в возобновлении торгово-экономических отношений с Россией, начнет активно лоббировать их постепенную отмену.

Кроме того, экс-министр считает, что российскому государству необходимо максимально сократить свое присутствие в экономике страны. В частности, по его мнению, вместо создания новых госкорпораций следует развивать частный сектор, рыночные институты и менять налоговое законодательство таким образом, чтобы стимулировать инновации.

Вопрос о целесообразности уменьшения государственного участия в экономике РФ неоднократно поднимался в последние годы. Ряд экономистов считают, что приватизация поможет стране эффективнее преодолеть последствия санкций и нарастить внешнеторговый оборот.

В начале августа США признали прочность российской экономики перед санкциями Запада.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.