Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министр экономики РФ рассказал о перспективах отмены антироссийских санкций

Экс-министр экономики Нечаев: санкции после завершения СВО сразу не отменят

close
100%
Владимир Вяткин/РИА Новости

Антироссийские санкции не будут полностью сняты сразу после завершения специальной военной операции на Украине. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев.

По словам Нечаева, хотя санкции в ближайшее время отменены не будут, западный бизнес, заинтересованный в возобновлении торгово-экономических отношений с Россией, начнет активно лоббировать их постепенную отмену.

Кроме того, экс-министр считает, что российскому государству необходимо максимально сократить свое присутствие в экономике страны. В частности, по его мнению, вместо создания новых госкорпораций следует развивать частный сектор, рыночные институты и менять налоговое законодательство таким образом, чтобы стимулировать инновации.

Вопрос о целесообразности уменьшения государственного участия в экономике РФ неоднократно поднимался в последние годы. Ряд экономистов считают, что приватизация поможет стране эффективнее преодолеть последствия санкций и нарастить внешнеторговый оборот.

В начале августа США признали прочность российской экономики перед санкциями Запада.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях