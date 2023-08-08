Сбер последним из крупных банков поднял ставки по ипотеке

Сбер с 8 августа повысил ставки по базовым ипотечным программам на 0,8 п. п., следует из информации на сайте банка.

«Сбербанк дольше всех на рынке из крупнейших банков удерживал ставки по ипотеке на неизменном уровне после повышения ключевой ставки ЦБ. Однако текущие рыночные условия вынуждают нас с 8 августа скорректировать ставки на 0,8 п.п. по базовым ипотечным программам», — заявили в пресс-службе банка.

В Сбере отметили, что стремятся, чтобы приобретение жилья в ипотеку оставалось доступным для россиян.

«По программам с господдержкой, на которые приходится больше половины всех выдач Сбера, ставки не меняются — условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке, а с 4 августа 2023 года мы снизили ставки сразу по трем льготным программам на покупку квартир от застройщиков в рамках субсидирования. По программе «Господдержка» минимальная процентная составляет 6%, по «Семейной ипотеке» — 4%, по «Ипотеке для IT» — 3%», — добавили в банке.



Также, как указали в Сбере, c 9 августа увеличатся кредитные лимиты по программам господдержки, чтобы расширить выбор недвижимости для покупателей. Кроме того, Сбер запустил акцию — до 30 сентября 2023 года клиенты получат до 4% от ежемесячного платежа по ипотеке бонусами СберСпасибо и скидку 3% на новостройки на Домклик. Как уточнили в банке, это позволит многим клиентам компенсировать вынужденную коррекцию базовых ставок.

По данным сайта Сбера, минимальная ставка на вторичное жилье составит 11,7%, для квартир в новостройке — 11,4%.

На прошлой неделе в ЦБ сообщили, что банки выдали россиянам более 100 млрд рублей в рамках семейной ипотеки.

Ранее Центробанк резко повысил ключевую ставку до 8,5%.