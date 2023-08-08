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Товарооборот России и Китая вырос на 36%

Таможня КНР: товарооборот РФ и Китая в первой половине 2023 года вырос на 36%

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Павел Быркин/РИА Новости

Главное управление таможенной службы КНР сообщило, что за семь месяцев 2023 года (с января по июль) товарооборот между РФ и Китаем вырос на 36% и составил $134,1 млрд. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ведомства, за семь месяцев 2023 года Китай экспортировал в РФ товары на $62,54 млрд, что на 73,4% выше, чем за год до этого, а импорт российских товаров в Китай вырос на 15,1% и составил $71,55 млрд.

Одновременно китайское таможенное управление сообщает о сокращении торговли с США на 15%, до $381,51 млрд, что все еще почти в три раза выше объема торговли РФ и Китая. Экспорт КНР в США в 2023 году упал на 18,6%, до $281,65 млрд, а импорт из США снизился по сравнению с 2022 годом только на 4,7%, до $99,85 млрд.

3 августа сообщалось, что поставки машин из Китая в Россию впервые превысили $1 млрд.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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