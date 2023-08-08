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Из-за снижения субсидий топливо из Белоруссии может уйти с российского рынка

«Ъ»: снижение субсидий может привести к уходу белорусского топлива с рынка РФ

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Белорусское топливо из-за снижения субсидий может исчезнуть с российского рынка, сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

По сведениям, имеющимся у издания, после уменьшения с сентября 2023 года демпферных выплат в два раза Белоруссия может значительно сократить или даже прекратить поставки топлива на внутренний рынок России.

Мозырский и Новополоцкий нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии с конца 2022 года поставляют топливо на Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу через государственного российского трейдера «Промсырьеимпорт». Белорусские заводы продают бензин и дизтопливо «Промсырьеимпорту», затем тот продает через биржу приобретенные нефтепродукты по внутрироссийским ценам. Для компенсации разницы между закупочной и внутренней ценой «Промсырьеимпорт» получает из бюджета демпферные выплаты. Так, в прошлом году трейдер получил в виде выплат по демпферу свыше 1 млрд руб.

В связи с изменениями в российском Налоговом кодексе в сентябре этого года демпферные выплаты будут сокращены в два раза, что при нынешнем уровне внутрироссийских цен сделает такие поставки непривлекательными для белорусских производителей.

Это приведет к тому, считают собеседники издания, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы станут переправлять поставляемую в Россию продукцию через российские порты Северо-Запада на экспорт в страны дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что китайский нефтеперерабатывающий завод Yanchang планирует удвоить объемы закупок российской нефти марки ESPO в 2023 году, до 1 млн тонн.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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