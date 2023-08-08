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В Южно-Сахалинске был открыт самый большой на Дальнем Востоке аэровокзальный комплекс

В Южно-Сахалинске открылся самый большой на Дальнем Востоке терминал аэропорта

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В Южно-Сахалинске открылся крупнейший на Дальнем Востоке авиатерминал, сообщает Министерство транспорта Сахалинской области.

Площадь нового аэровокзального комплекса превышает 47 тыс. квадратных метров. Он рассчитан на обслуживание пяти миллионов пассажиров в год, что в пять раз больше пропускной способности старого терминала. Комплекс оснащен шестью телескопическими трапами, 26 стойками регистрации, пятью эскалаторами и 23 лифтами. Система обработки багажа полностью автоматизирована и имеет пять уровней безопасности.

В составе аэровокзала имеются просторные операционный и трансферный залы.

Ранее сообщалось, что строящийся аэропорт космодрома «Восточный» в Амурской области принял первый вертолет. На этом вертолете рекогносцировочная комиссия совершила облет территорий для определения площадок приземления многоразовой первой ступени перспективной ракеты-носителя «Амур».

Аэропорт при космодроме будет введен в эксплуатацию в 2024 году. Объект находится вторым в очереди на космодроме.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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