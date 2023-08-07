Минздрав России поддержал увеличение акцизов на табак

Министерство здравоохранения поддержало предложение Минфина по увеличению акцизов на сигареты, стоимость пачки которых составляет более 200 руб., пишут «Ведомости», ссылаясь на помощника министра Алексея Кузнецова.

По словам чиновника, меры по увеличению акцизов на табак и сопутствующий этому рост цен снижают потребление табака населением. Он добавил, что при этом растут и поступления в бюджет.

«В связи с этим Минздравом РФ поддержан предложенный Минфином РФ подход, согласно которому предполагается внесения изменений в Налоговый кодекс РФ в части увеличения акцизов на сигареты и папиросы, стоимость одной пачки которых превышает 200 руб., повышения ставки акцизов на сигары на 30%», – сообщил Кузнецов.

21 июля Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и автомобили на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Позже Государственная дума России приняла законопроект об усилении контроля за производством и оборотом табака.

Ранее ВОЗ включила РФ в список стран, где население наиболее защищено от воздействия табака.