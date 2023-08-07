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Россия и Катар ведут работу для начала расчетов в нацвалютах

Посол Догадкин: РФ и Катар ведут работу для начала расчетов в нацвалютах

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Shutterstock

Россия призвала Катар перейти на использование национальных валют в расчетах при торговле с российской стороной. Об этом в интервью РИА Новости рассказал посол РФ в Дохе Дмитрий Догадкин.

Дипломат подчеркнул, что соответствующая работа на данном направлении ведется между профильными ведомствами России и Катара.

Также Догадкин сообщил, что Катар не стал присоединяться к санкциям против России и занял в этом вопросе твердую позицию.

27 июля президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании форума Россия — Африка назвал важным энергичный переход в сделках на национальные валюты, включая рубль.

Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Россия и Африка ведут переговоры о расчетах по поставкам нефти и газа в рублях.

Ранее сообщалось, что Россия оказалась куда менее уязвима перед санкциями, чем ожидал Запад.

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