Аналитики Bloomberg предсказали Европе глубокую рецессию

Экономику еврозоны ждет рекордный шок из-за политики ЕЦБ по борьбе с инфляцией, которая грозит задушить экономический рост и усилить риск глубокой рецессии. Такой прогноз сделали аналитики Bloomberg.

По их расчетам, отложенный эффект повышения процентных ставок в сочетании с ограничением госрасходов может нанести урон экономике еврозоны до 3,8% ВВП. Это будет самое сильное сжатие с момента создания валюты. Bloomberg отмечает, что ЕС ждет «мучительная расплата».

С начала 2022 года ЕЦБ повысил ставку уже на 425 базисных пунктов. К этому добавится возвращение бюджетных правил ЕС, ограничивающих долги стран. Такое одновременное ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики чревато рецессией, предупреждает Bloomberg.

Хотя экономика ЕС пока демонстрирует выносливость, зимой ожидается пик негативного влияния процентных ставок. А у правительств будет меньше возможностей для поддержки из-за бюджетных ограничений. По мнению Bloomberg, это создает риск глубокого кризиса в еврозоне.

В начале июня ЕК предупредила о начале рецессии в странах еврозоны.

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