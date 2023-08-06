В Новосибирской области будут производить тяжелые беспилотники

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках интенсива «Архипелаг-2023» заявил, что регион сосредоточится на производстве тяжелых беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем делать ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью», — пояснил Травников.

Он пояснил, что специализация области в сфере развития беспилотных летательных систем (БАС) «была уточнена».

Травников добавил, что в такой важной области, как развитие БАС, необходимо уходить от ненужной конкуренции с соседями, но, наоборот, работать совместно и развивать кооперацию.

До этого вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске говорил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.