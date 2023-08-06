Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области будут производить тяжелые беспилотники

Губернатор Травников: в Новосибирской области будут производить тяжелые БПЛА

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в рамках интенсива «Архипелаг-2023» заявил, что регион сосредоточится на производстве тяжелых беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем делать ставку на создание тяжелых беспилотников, способных доставлять массивные грузы. Мы будем использовать наш потенциал в конструировании, испытании, сертификации, создании приборов и нагрузок для наблюдения за поверхностью», — пояснил Травников.

Он пояснил, что специализация области в сфере развития беспилотных летательных систем (БАС) «была уточнена».

Травников добавил, что в такой важной области, как развитие БАС, необходимо уходить от ненужной конкуренции с соседями, но, наоборот, работать совместно и развивать кооперацию.

До этого вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске говорил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях