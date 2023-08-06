Стал известен объем финансирования нацпроекта по развитию беспилотных систем

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов в рамках интенсива «Архипелаг-2023» в Новосибирске заявил, что финансирование национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) в России на 2024 — 2026 гг. превысит 300 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Белоусова, развитие БАС — достаточно «дорогостоящая история».

«Пока окончательные цифры я назвать не могу, но, предварительно, на сегодняшний день это на 2024 год — 48 млрд рублей, на 2025 год — 117 млрд и на 2026 — 148 млрд рублей», — пояснил чиновник.

До этого Белоусов сообщал, что в 2024 году РФ должна выпустить 18 тысяч гражданских крупных и средних беспилотников. По его словам, это количество не включает в себя беспилотники весом менее 1 кг.

Также вице-премьер предложил создать концепции закона, который бы регулировал управление дронами с задействованием тропосферы земли и ближнего космического пространства.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.