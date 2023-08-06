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Турция прилагает усилия для возобновления зерновой сделки в прежнем формате

Sabah: Турция пытается возобновить зерновую сделку в старом формате

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Vadim Ghirda/AP

Турция прилагает активные усилия для возобновления зерновой сделки в ее прежнем формате и не поддерживает альтернативные варианты вывоза зерна с Украины. Об этом пишет турецкой издание Sabah.

«Анкара не приветствует предложения о создании альтернативных маршрутов», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что в Анкаре продолжаются дипломатические контакты с представителями ООН, России и Украины, рассчитывая восстановить работу существующего зернового коридора.

Издание подчеркивает, что позиция Анкары заключается в том, что возобновление зерновой сделки будет способствовать реализации ее основной миссии и снизит напряженность в бассейне Черного моря.

5 августа сообщалось, что министры иностранных дел Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Хакан Фидан в ходе телефонных переговоров обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки.

Также сообщалось, что США потребовали от России ясности по условиям возобновления зерновой сделки.

Ранее сообщалось, что последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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