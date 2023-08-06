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Вице-премьер Белоусов рассказал о десятках производителей дронов в России

Вице-премьер Белоусо: 70 компаний в РФ уже производят дроны

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что около 70 отечественных компаний являются производителями беспилотных авиационных систем, из них 20 крупных. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас порядка 70 производителей, из них около 20 крупных», — рассказал он.

По его словам, в России в следующем году должны выйти на цифру производства около 18 тысяч крупных и средних беспилотников. Он отметил, что в этой цифре не учитываются беспилотники весом менее 1 килограмма, которых будут десятки тысяч.

Также он подчеркнул, что разрабатывается нормативная база для оперативной сертификации российских БПЛА.

Также Белоусов заявил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) консолидирует спрос на беспилотную продукцию в России. Вице-премьер пояснил, что ГТЛК будет работать в отрасли по системе одного окна, замкнув на себя связь между потребителями и производителями. Кроме того, Белоусов рассказал о готовности России запустить отрасль беспилотных авиационных систем.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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