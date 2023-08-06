ГЛТК будет отвечать за спрос на российские беспилотники

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) консолидирует спрос на беспилотную продукцию в России, сообщает ТАСС.

«Производителям надо создать гарантированный спрос, и основой этого спроса сейчас является государственный гражданский заказ. Прежде всего — со стороны федеральных органов, по мнению власти, и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются этим подведомственным федеральным органам», — заявил Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что ГТЛК будет работать в отрасли по системе одного окна, замкнув на себя связь между потребителями и производителями беспилотных авиационных систем.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о готовности России запустить отрасль беспилотных авиационных систем.

Первый вице-премьер принимает участие в интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. Задачей мероприятия является обеспечение роста в сфере критически важных и перспективных для России технологий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.