Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ГЛТК будет отвечать за спрос на российские беспилотники

Белоусов заявил, что ГЛТК консолидирует спрос на беспилотную продукцию в России

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) консолидирует спрос на беспилотную продукцию в России, сообщает ТАСС.

«Производителям надо создать гарантированный спрос, и основой этого спроса сейчас является государственный гражданский заказ. Прежде всего — со стороны федеральных органов, по мнению власти, и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются этим подведомственным федеральным органам», — заявил Белоусов.

Вице-премьер пояснил, что ГТЛК будет работать в отрасли по системе одного окна, замкнув на себя связь между потребителями и производителями беспилотных авиационных систем.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о готовности России запустить отрасль беспилотных авиационных систем.

Первый вице-премьер принимает участие в интенсиве «Архипелаг-2023» в Новосибирске. Задачей мероприятия является обеспечение роста в сфере критически важных и перспективных для России технологий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях